«Спартак» может приобрести хавбека «Бенфики»
Дата публикации: 28-07-2021
По информации «A Bola», 27-летний Габриэл Пирес, принадлежащий «Бенфике», вскоре может перебраться в российский «Спартак».
В настоящий момент хавбек находится в ожидании решения вопроса относительно своего будущего. Он тренируется отдельно от команды со специалистом по физподготовке. При этом агент бразильца вместе с представителями «Бенфики» пытается найти ему новый клуб.
«Красно-белые», которых недавно возглавил Руй Витория, являются одним из возможных вариантов продолжения карьеры Габриэла. За своего полузащитника португальцы хотят получить 10 млн евро. Интерес к футболисту проявляют «Алавес» и несколько испанских команд.
В сезоне 20/21 на счету Габриэла 32 поединка за «Бенфику» (1 гол, 4 ассиста, 8 желтых карточек).
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