Источник: Бэйли покинет «Байер». У него есть предложение от «Астон Виллы»

Дата публикации: 28-07-2021

«Sky Germany» поделился информацией о будущем Леона Бэйли, в прошлом сезоне выступавшего в составе «Байера».



Источник сообщает, что вингер и клуб решили прекратить сотрудничество. В ближайшее время команда из Леверкузена займется поиском нового места работы для 23-летнего Бэйли. При этом по ямайскому футболисту уже имеется предложение от английской «Астон Виллы». О деталях потенциальной сделки пока ничего неизвестно. Трансфер ямайца оценивается в 40 млн евро.



Карьера Бэйли начиналась в Бельгии, где он выступал за «Генк». В 2017 году его контракт выкупил «Байер». В минувшем сезоне нападающий выходил на поле в 30 поединках Бундеслиги, отличившись 9 раз и сделав 8 голевых передач. Соглашение Леона с клубом в силе до следующего лета.