«Интер» заинтересовался Сидибе

Дата публикации: 28-07-2021

«Интер» расстался с Ашрафом Хакими, и теперь клубу нужен новый игрок на правый фланг обороны.



Ресурс «Footmercato» пишет, что миланцы могут усилиться защитником «Монако». Речь идет о 28-летнем Джибриле Сидибе, контракт которого с «монегасками» действует до лета 2022 года. Потенциальная сделка оценивается 7 000 000 евро.



Сидибе воспитывался в системе «Труа». В 2012 году права на него выкупил «Лилль», за который он выступал на протяжении 4 лет. В прошедшем сезоне на счету защитника 34 встречи за «Монако» (2 ассиста, 4 предупреждения).



Помимо Сидибе, на место правого защитника «нерадзурри» рассматривают Алессандро Флоренци из «Ромы», Диогу Далота из «Ман Юнайтед» и Эктора Бельерина, представляющего «Арсенал».