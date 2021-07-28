«Интер» заинтересовался Сидибе
Дата публикации: 28-07-2021
«Интер» расстался с Ашрафом Хакими, и теперь клубу нужен новый игрок на правый фланг обороны.
Ресурс «Footmercato» пишет, что миланцы могут усилиться защитником «Монако». Речь идет о 28-летнем Джибриле Сидибе, контракт которого с «монегасками» действует до лета 2022 года. Потенциальная сделка оценивается 7 000 000 евро.
Сидибе воспитывался в системе «Труа». В 2012 году права на него выкупил «Лилль», за который он выступал на протяжении 4 лет. В прошедшем сезоне на счету защитника 34 встречи за «Монако» (2 ассиста, 4 предупреждения).
Помимо Сидибе, на место правого защитника «нерадзурри» рассматривают Алессандро Флоренци из «Ромы», Диогу Далота из «Ман Юнайтед» и Эктора Бельерина, представляющего «Арсенал».
Похожие новости:
Официально: Сидибе — игрок Монако
Оборонительный игрок французского «Лилля» принял решение перейти в «Монако», и уже успел поставить свою подпись под...
Оборонительный игрок французского «Лилля» принял решение перейти в «Монако», и уже успел поставить свою подпись под...
Челси планирует подписать Бакайоко и Сидибе
Лондонский гранд желает купить у княжеского «Монако» хавбека Т. Бакайоко и оборонительного футболиста Дж. Сидибе. По данным The Daily...
Лондонский гранд желает купить у княжеского «Монако» хавбека Т. Бакайоко и оборонительного футболиста Дж. Сидибе. По данным The Daily...
«Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»
«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче. «Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в...
«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче. «Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в...
«Реал» поспорит с «Миланом» за Далота
Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может уйти из команды. Ресурс «Calciomercato» информирует, что на него претендуют...
Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может уйти из команды. Ресурс «Calciomercato» информирует, что на него претендуют...
«Локомотив» интересуется защитником «Монако»
Одноклубник Александра Головина по «Монако» Жемерсон может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает «Fanatik». В...
Одноклубник Александра Головина по «Монако» Жемерсон может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает «Fanatik». В...