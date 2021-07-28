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«Локомотив» заинтересован в подписании хавбека «Шальке-04» Маскареля

Дата публикации: 28-07-2021

«Локомотив» заинтересован в подписании хавбека «Шальке-04» Маскареля

Омар Маскарель, правами на которого владеет «Шальке», вскоре может стать игроком «Локомотива» (источник – «Super Deporte»).

Именно «железнодорожники» наиболее активны в переговорах по трансферу 28-летнего опорного хавбека. Среди претендентов на него также значится «Валенсия». Для Маскареля приоритетом является испанская команда, но «летучие мыши» не особо усердствуют в вопросе его приобретения, поскольку рассматривают на позицию опорника других футболистов.

Соглашение Маскареля с немецким клубом будет действовать еще год. В завершившемся сезоне полузащитник провел за «Шальке» 27 матчей, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевой пас.

Стоимость хавбека составляет 4,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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