«Локомотив» заинтересован в подписании хавбека «Шальке-04» Маскареля

Дата публикации: 28-07-2021

Омар Маскарель, правами на которого владеет «Шальке», вскоре может стать игроком «Локомотива» (источник – «Super Deporte»).



Именно «железнодорожники» наиболее активны в переговорах по трансферу 28-летнего опорного хавбека. Среди претендентов на него также значится «Валенсия». Для Маскареля приоритетом является испанская команда, но «летучие мыши» не особо усердствуют в вопросе его приобретения, поскольку рассматривают на позицию опорника других футболистов.



Соглашение Маскареля с немецким клубом будет действовать еще год. В завершившемся сезоне полузащитник провел за «Шальке» 27 матчей, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевой пас.



Стоимость хавбека составляет 4,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).