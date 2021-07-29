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«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 15 млн евро по защитнику Манафа

Дата публикации: 29-07-2021

«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 15 млн евро по защитнику Манафа

По данным «O Jogo», «Спартаку» не удастся подписать 27-летнего Вилсона Манафа. «Порту», владеющий правами на защитника, отказался отпускать его в московский клуб. Источник сообщает, что португальцы отклонили предложение «красно-белых», которые готовы были заплатить за игрока 15 000 000 евро.

У «Порту» нет достойной замены Манафа на краю обороны, потому его уход мог негативно сказаться на качестве игры клуба. Именно это и стало основной причиной отказа в продаже футболиста.

Ранее руководитель «Спартака» по развитию и коммуникациям не стал опровергать информацию касательно переговоров по Манафа.

В сезоне 20/21 Вилсон появлялся на поле в составе «Порту» в 48 встречах и сделал 4 ассиста.

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 7 млн евро.

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