«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 15 млн евро по защитнику Манафа

Дата публикации: 29-07-2021

По данным «O Jogo», «Спартаку» не удастся подписать 27-летнего Вилсона Манафа. «Порту», владеющий правами на защитника, отказался отпускать его в московский клуб. Источник сообщает, что португальцы отклонили предложение «красно-белых», которые готовы были заплатить за игрока 15 000 000 евро.



У «Порту» нет достойной замены Манафа на краю обороны, потому его уход мог негативно сказаться на качестве игры клуба. Именно это и стало основной причиной отказа в продаже футболиста.



Ранее руководитель «Спартака» по развитию и коммуникациям не стал опровергать информацию касательно переговоров по Манафа.



В сезоне 20/21 Вилсон появлялся на поле в составе «Порту» в 48 встречах и сделал 4 ассиста.



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 7 млн евро.