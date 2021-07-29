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Куман заблокировал две покупки «Барселоны»

Дата публикации: 29-07-2021

Куман заблокировал две покупки «Барселоны»

Как стало известно «AS», Рональд Куман, возглавляющий каталонцев, заблокировал сразу 2 предложения «Барселоны» по приобретению новых игроков. Специалист отказался от покупки Кристиана Ромеро из «Аталанты» и Ренату Санчеша, выступающего в составе «Лилля».

Куман посчитал, что у португальца не получится завоевать место в основе «сине-гранатовых». От покупки аргентинского защитника специалист отказался из-за того, что у каталонцев уже имеются игроки аналогичного плана.

Примечательно, что 23-летнего Ромеро ранее признали лучшим защитником итальянского чемпионата, а Санчеш помог «Лиллю» завоевать чемпионство в Лиге 1, став одним из лидеров команды.

Летом «Барса» уже сделала два приобретения. Состав команды пополнили форварды Мемфис Депай и Серхио Агуэро.

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