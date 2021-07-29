«Интер» отказался продать Лукаку в «Челси» за 130 млн евро
Дата публикации: 29-07-2021
«Интер» намерен сохранить Ромелу Лукаку. Подписать бельгийца желает «Челси», за который он ранее выступал. Через посредников лондонцы направили миланцам предложение по нападающему. «Аристократы» оценили бельгийца в 130 млн евро. Также «синие» сообщили о готовности уменьшить размер компенсации, дополнив предложение Тимо Вернером. Однако «Интер» отказал «Челси».
Информация об этом появилась на сайте Альфредо Педуллы. Примечательно, что Лукаку ранее заявлял о желании остаться в Милане, где центрфорвард является одним из системообразующих игроков.
Напомним, бельгиец выступал за «Челси» в 2011-2014 годах. В завершившемся сезоне на его счету 30 голов и 10 ассистов в 44 играх за «нерадзурри».
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