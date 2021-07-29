Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

Дата публикации: 29-07-2021

26-летний Сердар Азмун близок к подписанию контракта с «Байером». Ранее в Леверкузен уже перебрался экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев.



Информация об этом появилась в «Twitter» Патрика Бергера, представляющего ресурс Sport1.de. Журналист написал, что принципиальная договоренность между клубом и нападающим уже достигнута. Сейчас иранский бомбардир находится в шаге от перехода в «Байер». Трансфер обойдется немецкой команде в 14 млн евро, не считая бонусов.



Ранее СМИ сообщали, что «Байер» подготовил для Азмуна 5-летний контракт. В новом клубе иранец будет ежегодно получать 2,8 млн евро.



В «Зените» Азмун выступает с 2019 года. В сезоне 20/21 он провел 29 встреч за петербургскую команду, отличившись 19 раз и отдав 6 голевых пасов.