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Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

Дата публикации: 29-07-2021

Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

26-летний Сердар Азмун близок к подписанию контракта с «Байером». Ранее в Леверкузен уже перебрался экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

Информация об этом появилась в «Twitter» Патрика Бергера, представляющего ресурс Sport1.de. Журналист написал, что принципиальная договоренность между клубом и нападающим уже достигнута. Сейчас иранский бомбардир находится в шаге от перехода в «Байер». Трансфер обойдется немецкой команде в 14 млн евро, не считая бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что «Байер» подготовил для Азмуна 5-летний контракт. В новом клубе иранец будет ежегодно получать 2,8 млн евро.

В «Зените» Азмун выступает с 2019 года. В сезоне 20/21 он провел 29 встреч за петербургскую команду, отличившись 19 раз и отдав 6 голевых пасов.

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