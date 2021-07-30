Райола предложил «Ливерпулю» купить Погба

Дата публикации: 30-07-2021

По данным Le10sport.com, Поль Погба не собирается оставаться в «Ман Юнайтед». Мино Райола, представляющий интересы француза, активно ищет футболисту новый клуб.



Источник пишет, что в ходе переговоров с представителями «Ливерпуля» агент Погба предложил «красным» его услуги. Руководство «мерсисайдцев» исключило возможность подписания контракта с французом в летнее трансферное окно. Однако «Ливерпуль» готов вернуться к рассмотрению вопроса зимой, когда до окончания соглашения Погба с «манкунианцами» останется 6 месяцев.



В качестве основного претендента на 28-летнего хавбека значится «ПСЖ». При этом болельщики парижан выступают против подписания Погба.



В сезоне 20/21 на счету француза 42 встречи за «МЮ» (6 голов, 9 ассистов).