Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Венецию»
Дата публикации: 30-07-2021
Арнор Сигурдссон, являющийся игроком ЦСКА, может перебраться в «Венецию», которая спустя 20 лет снова будет выступать в Серии А.
Ресурс «Trivenetogoal» информирует, что итальянцы близки к тому, чтобы арендовать 22-летнего исландского футболиста. В скором времени хавбек должен пройти медосмотр для «Венеции».
Состав «армейцев» полузащитник пополнил в 2018 году, перейдя из шведского «Норрчепинга». Сумма сделки составила 4 млн евро. С московской командой Сигурдссон связан контрактом до лета 2023 года.
В завершившемся сезоне исландец выходил на поле в футболке ЦСКА в 31 встрече, отличившись 2 раза и сделав 4 голевые передачи.
Ценник на Арнора равняется 4,5 млн евро (Transfermarkt.de).
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