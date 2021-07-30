Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Венецию»

Дата публикации: 30-07-2021

Арнор Сигурдссон, являющийся игроком ЦСКА, может перебраться в «Венецию», которая спустя 20 лет снова будет выступать в Серии А.



Ресурс «Trivenetogoal» информирует, что итальянцы близки к тому, чтобы арендовать 22-летнего исландского футболиста. В скором времени хавбек должен пройти медосмотр для «Венеции».



Состав «армейцев» полузащитник пополнил в 2018 году, перейдя из шведского «Норрчепинга». Сумма сделки составила 4 млн евро. С московской командой Сигурдссон связан контрактом до лета 2023 года.



В завершившемся сезоне исландец выходил на поле в футболке ЦСКА в 31 встрече, отличившись 2 раза и сделав 4 голевые передачи.



Ценник на Арнора равняется 4,5 млн евро (Transfermarkt.de).