«Ман Сити» предложит новые контракты Стерлингу и еще пяти игрокам

Дата публикации: 30-07-2021

В скором времени «Манчестер Сити» планирует переподписать контракты с 6 игроками команды. Речь идет о вингерах Рияде Марезе, Рахиме Стерлинге, Филипе Фодене, защитниках Рубене Диаше и Джоне Стоунзе, а также голкипере Эдерсоне Мораесе. Информацию разместил ресурс «The Athletic».



Также «горожане» прорабатывают вопрос по пролонгации контракта с нападающим Габриэлом Жезусом. Однако решение по нему планируется принять позднее, поскольку в летнее трансферное окно бразилец может сменить команду.



Для «Сити» минувший сезон получился достаточно успешным. «Горожане» завоевали Кубок лиги и золотые медали АПЛ. В Лиге чемпионов клуб пробился в финал, где уступил «Челси» (0:1).