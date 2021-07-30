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«Ман Сити» предложит новые контракты Стерлингу и еще пяти игрокам

Дата публикации: 30-07-2021

«Ман Сити» предложит новые контракты Стерлингу и еще пяти игрокам

В скором времени «Манчестер Сити» планирует переподписать контракты с 6 игроками команды. Речь идет о вингерах Рияде Марезе, Рахиме Стерлинге, Филипе Фодене, защитниках Рубене Диаше и Джоне Стоунзе, а также голкипере Эдерсоне Мораесе. Информацию разместил ресурс «The Athletic».

Также «горожане» прорабатывают вопрос по пролонгации контракта с нападающим Габриэлом Жезусом. Однако решение по нему планируется принять позднее, поскольку в летнее трансферное окно бразилец может сменить команду.

Для «Сити» минувший сезон получился достаточно успешным. «Горожане» завоевали Кубок лиги и золотые медали АПЛ. В Лиге чемпионов клуб пробился в финал, где уступил «Челси» (0:1).

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