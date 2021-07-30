Жером Боатенг получил предложения от двух клубов
Дата публикации: 30-07-2021
Жером Боатенг, ранее выступавший в составе «Баварии», заинтересовал несколько клубов. Контракт защитника с мюнхенцами закончился в июне, потому в настоящий момент он является свободным агентом.
Предложение Боатенгу направили «Герта» и «Севилья». Информацию об этом в своем Twitter-аккаунте разместил Николо Скира. Оба клуба намерены заключить с защитником 2-летнее соглашение с опцией продления на один сезон. За берлинскую команду 32-летний немец ранее уже выступал. Кроме того, цвета «Герты» сейчас защищает его брат Кевин-Принс Боатенг.
В составе «Баварии» Жером провел 10 лет. В прошлом сезоне на его счету 39 поединков за мюнхенцев (2 гола, 1 ассист). В 2009-2019 годах Боатенг вызывался в немецкую сборную, с которой завоевал золото ЧМ-2014.
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