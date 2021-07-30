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Эриксен пройдет медобследование, по итогам которого определится его будущее в «Интере»

Дата публикации: 30-07-2021

Эриксен пройдет медобследование, по итогам которого определится его будущее в «Интере»

Кристиан Эриксен готовится пройти особые медицинские тесты, в ходе которых выяснится, будет ли он играть за «Интер» в сезоне 2021/2022. Однако даже в случае положительных результатов в ближайшие полгода полузащитник вряд ли появится на поле, поскольку ему предстоит длительная реабилитация. В расположение миланцев датский хавбек вернется уже на следующей неделе.

Инцидент с участием Эриксена случился в первом матче Дании на Евро-2020. В начале встречи против Финляндии футболист неожиданно упал на поле, потеряв сознание. После этого ему пришлось перенести операцию на сердце.

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянская Федерация футбола не допустит Эриксена до участия в матчах Серии А.

Источник информации – «Sky Sports».

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