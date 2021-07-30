«Тоттенхэм» сделает предложение по Влаховичу независимо от того, останется ли Кейн

Дата публикации: 30-07-2021

«The Telegraph» пишет, что «Тоттенхэм» намерен выкупить у «Фиорентины» права на Душана Влаховича.



По данным издания, судьба трансфера не будет зависеть от ситуации по Гарри Кейну, который близок к переходу в «Манчестер Сити». «Шпоры» намерены подписать 21-летнего серба, даже если англичанин останется в команде.



Контракт Влаховича с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. «Фиалки» пытаются убедить нападающего продлить соглашение. Клуб также рассматривает вариант с продажей форварда. В качестве компенсации итальянцы намерены получить 60 млн евро.



На случай провала переговоров по Влаховичу у «Тоттенхэма» есть альтернативный вариант. Речь идет о форварде Симеоне Нванкво, который является игроком «Кротоне».