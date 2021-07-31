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«Милан» решил подписать Зиеша из-за сложных переговоров с ЦСКА по Влашичу

Дата публикации: 31-07-2021

«Милан» решил подписать Зиеша из-за сложных переговоров с ЦСКА по Влашичу

«Il Milanista» сообщает, что переговоры между «Миланом» и ЦСКА по трансферу Николы Влашича зашли в тупик.

«Россонери» в летнее межсезонье планировали подписать футболиста на позицию «десятки», освободившуюся после того, как команду покинул Хакан Чалханоглу. Первым в списке итальянцев значился Влашич, но «армейцы» запросили за своего хавбека 30 млн евро. К столь внушительным тратам «Милан» оказался не готов.

Проблемы в переговорах по переходу хорвата привели к тому, что руководство «россонери» решило переключиться на Хакима Зиеша, принадлежащего «Челси». Сам 28-летний марокканец изъявил желание выступать в Серии А.

В сезоне 20/21 на его счету 39 встреч за «аристократов» (6 голов, 4 ассиста). Transfermarkt.de оценивает Зиеша в 38 млн евро.

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