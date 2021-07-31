«Манчестер Сити» предложил 117 млн евро за Грилиша
Дата публикации: 31-07-2021
«Ман Сити» продолжает переговоры по Джеку Грилишу. «The Telegraph» пишет, что «горожане» направили в «Астон Виллу» официальный запрос по хавбеку. Руководство манчестерцев надеется, что клуб из Бирмингема согласится продать полузащитника за 100 000 000 фунтов (117 млн евро).
В случае успешного закрытия сделки сумма, заплаченная за Грилиша, станет рекордной для АПЛ. Прежнее достижение принадлежало Полю Погба, который в 2016 году обошелся «Манчестер Юнайтед» в 89 млн фунтов (свыше € 100 млн).
Грилиш является выпускником академии «Астон Виллы». В сезоне 2020/2021 на его счету 27 встреч за бирмингемцев, в которых он отличился 7 раз и сделал 12 результативных передач. С 2020 года хавбек привлекается в сборную Англии.
Похожие новости:
«Манчестер Сити» предложит 88 млн евро за Грилиша
«Daily Mail» утверждает, что «Ман Сити» собирается направить «Астон Вилле» первое предложение по Джеку Грилишу. За 25-летнего хавбека английской...
«Daily Mail» утверждает, что «Ман Сити» собирается направить «Астон Вилле» первое предложение по Джеку Грилишу. За 25-летнего хавбека английской...
Грилиш является приоритетной целью «Манчестер Сити»
В «Football Insider» появилась информация о ближайших трансферных планах «Ман Сити». Как сообщает источник, «горожане» обозначили список кандидатов...
В «Football Insider» появилась информация о ближайших трансферных планах «Ман Сити». Как сообщает источник, «горожане» обозначили список кандидатов...
«Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы приобрести Грилиша и Кейна
«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». По данным «The Athletic»,...
«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». По данным «The Athletic»,...
Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» за 116 млн евро
Джек Грилиш может продолжить свою карьеру в «Ман Сити». Трансфер обойдется «горожанам» в 116 000 000 евро, о чём информирует «talkSPORT». Именно...
Джек Грилиш может продолжить свою карьеру в «Ман Сити». Трансфер обойдется «горожанам» в 116 000 000 евро, о чём информирует «talkSPORT». Именно...
«Астон Вилла» предложит Грилишу новый контракт
«Астон Вилла» стремится сохранить в команде Джека Грилиша, интерес к которому проявляют сильнейшие клубы Англии, о чём информирует 90min.com. По...
«Астон Вилла» стремится сохранить в команде Джека Грилиша, интерес к которому проявляют сильнейшие клубы Англии, о чём информирует 90min.com. По...