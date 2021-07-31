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«Манчестер Сити» предложил 117 млн евро за Грилиша

Дата публикации: 31-07-2021

«Манчестер Сити» предложил 117 млн евро за Грилиша

«Ман Сити» продолжает переговоры по Джеку Грилишу. «The Telegraph» пишет, что «горожане» направили в «Астон Виллу» официальный запрос по хавбеку. Руководство манчестерцев надеется, что клуб из Бирмингема согласится продать полузащитника за 100 000 000 фунтов (117 млн евро).

В случае успешного закрытия сделки сумма, заплаченная за Грилиша, станет рекордной для АПЛ. Прежнее достижение принадлежало Полю Погба, который в 2016 году обошелся «Манчестер Юнайтед» в 89 млн фунтов (свыше € 100 млн).

Грилиш является выпускником академии «Астон Виллы». В сезоне 2020/2021 на его счету 27 встреч за бирмингемцев, в которых он отличился 7 раз и сделал 12 результативных передач. С 2020 года хавбек привлекается в сборную Англии.

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