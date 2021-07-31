«Бенфика» отказала «Шахтеру» в трансфере Гримальдо

Дата публикации: 31-07-2021

«Бенфика» не отпустила в «Шахтер» 25-летнего Алехандро Гримальдо, о чем информирует «A Bola». «Горняки» направили португальцам запрос по приобретению защитника, но боссы «орлов» отказались от продажи игрока. Команду из Лиссабона не устроила сумма, которую предложил «Шахтер».



Сам Гримальдо против перехода в украинский клуб, он намеревается попробовать себя в одном из топовых чемпионатов. Интерес к защитнику также проявляют итальянские «Наполи» и «Лацио», но до конкретных предложений дело пока не дошло.



Гримальдо прошел академию «Барселоны». Состав «Бенфики» испанец пополнил в 2016 году. В прошлом сезоне Алекс провел за португальскую команду 43 встречи, отличившись 2 раза и сделав 10 результативных пасов.



Ценник на игрока равняется 22 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).