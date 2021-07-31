Клопп хочет видеть Нойхауса в «Ливерпуле», но у клуба нет денег на трансфер
Дата публикации: 31-07-2021
«Ливерпулю» не удастся приобрести Флориана Нойхауса в летнее трансферное окно (источник – Sport1.de).
На покупке 24-летнего хавбека настаивал Юрген Клопп, возглавляющий «мерсисайдцев». За своего футболиста «Боруссия» (Мёнхенгладбах) запросила 40 млн евро, однако таких трат «Ливерпуль» позволить себе не смог. Кроме того, линия полузащиты у «красных» оказалась полностью укомплектована, поэтому места для нового игрока не нашлось.
Состав «Боруссии» Нойхаус, ранее выступавший за «Мюнхен 1860» и «Фортуну», пополнил в 2018 году. Контракт футболиста с «черно-бело-зелеными» рассчитан до 2024 года.
В сезоне 20/21 Нойхаус отличился 8 раз и сделал 8 ассистов в 45 поединках за «гладбах». С 2020 года хавбек вызывается в национальную сборную Германии.
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