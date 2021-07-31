«Вест Хэм» раздумывает над покупкой защитника сборной Украины

Дата публикации: 31-07-2021

По данным 90min.com, украинец Николай Матвиенко привлек внимание «Вест Хэма». Летом 2020 года 25-летний футболист «Шахтера» числился в трансферных списках нескольких английских команд, включая «молотобойцев».



Сейчас «Вест Хэм Юнайтед» ищет игрока в центр обороны. Также лондонцы рассматривают вариант с покупкой Курта Зумы из «Челси» и Муктара Дьякаби, принадлежащего «Валенсии».



Матвиенко воспитывался в структуре донецкого «Шахтера». Вся его карьера прошла в составе «горняков», за исключением 2 аренд в «Ворсклу» и «Карпаты». В прошедшем сезоне Николай был задействован в 29 встречах, в которых отличился 1 раз и отдал 3 голевые передачи.



На сегодняшний день ориентировочная трансферная стоимость центрбека составляет 11 млн евро.