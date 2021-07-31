«Зенит» сделал предложение нападающему сборной Италии
Дата публикации: 31-07-2021
Джанлука ди Марцио сообщил, что «Зенит» начал переговоры по трансферу Андреа Белотти, выступающего в составе «Торино».
По информации источника, петербургская команда предложила форварду 4-летний контракт. В «Зените» видят в 27-летнем нападающем замену Сердару Азмуну, который с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее время. Зарплата итальянца в Петербурге может составить 4 млн евро, включая бонусы.
«Торино» выкупил права на Белотти у «Палермо», заплатив за нападающего 8,4 млн евро. Его трудовой договор с туринской командой будет действовать еще год. На Евро-2020 форвард вместе с итальянской сборной завоевал чемпионство.
По данным Transfermarkt.de, стоимость Белотти равняется 35 000 000 евро.
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