«Зенит» сделал предложение нападающему сборной Италии

Дата публикации: 31-07-2021

Джанлука ди Марцио сообщил, что «Зенит» начал переговоры по трансферу Андреа Белотти, выступающего в составе «Торино».



По информации источника, петербургская команда предложила форварду 4-летний контракт. В «Зените» видят в 27-летнем нападающем замену Сердару Азмуну, который с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее время. Зарплата итальянца в Петербурге может составить 4 млн евро, включая бонусы.



«Торино» выкупил права на Белотти у «Палермо», заплатив за нападающего 8,4 млн евро. Его трудовой договор с туринской командой будет действовать еще год. На Евро-2020 форвард вместе с итальянской сборной завоевал чемпионство.



По данным Transfermarkt.de, стоимость Белотти равняется 35 000 000 евро.