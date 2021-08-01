Икарди останется в «ПСЖ»
Мауро Икарди рассказал о ситуации относительно своего будущего в «ПСЖ». Аргентинец не уйдет из парижской команды в это трансферное окно.
В своем Instagram-аккаунте Икарди разместил сторис со словами: «В этом и следующем сезоне я продолжу выступать за «Пари Сен-Жермен». Никаких сомнений в этом не возникало».
Ранее СМИ писали, что аргентинец намеревался покинуть парижский клуб, а супруга футболиста Ванда Нара, представляющая его интересы, занималась поисками для мужа новой команды из Серии А. Для действующего чемпиона Франции подобная сделка вряд ли могла представлять интерес, поскольку в случае продажи Икарди в один из итальянских клубов парижанам пришлось бы выплатить «Интеру» штраф в 15 млн евро. На включении данного условия в договор настояла миланская команда.
В минувшем сезоне Мауро провел 28 матчей во всех клубных турнирах, занеся в свой актив 13 голов и 6 ассистов.
Похожие новости:
«Пари Сен-Жермен» готов раскошелиться на выкуп арендованного у «Интера» Мауро Икарди, но помешать планам французского гранда...
Ванда Нара, занимающаяся делами 28-летнего Мауро Икарди (является его агентом), хочет найти супругу клуб из Серии А. Об этом, ссылаясь на «La...
Мауро Икарди уже определился со своим будущим. Нападающий не хочет продолжать играть в Париже и собирается вернуться в Италию после этого сезона, как...
Похоже эпопея с участием Икарди и «Интера» в главных ролях, подошла к концу - нападающий покинет состав «нерадзурри» в это...
Мадридский «Реал» вновь интересуется нападающим «Интера» Мауро Икарди. По сообщениям итальянской прессы, в частности...