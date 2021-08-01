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Икарди останется в «ПСЖ»

Дата публикации: 01-08-2021

Икарди останется в «ПСЖ»

Мауро Икарди рассказал о ситуации относительно своего будущего в «ПСЖ». Аргентинец не уйдет из парижской команды в это трансферное окно.

В своем Instagram-аккаунте Икарди разместил сторис со словами: «В этом и следующем сезоне я продолжу выступать за «Пари Сен-Жермен». Никаких сомнений в этом не возникало».

Ранее СМИ писали, что аргентинец намеревался покинуть парижский клуб, а супруга футболиста Ванда Нара, представляющая его интересы, занималась поисками для мужа новой команды из Серии А. Для действующего чемпиона Франции подобная сделка вряд ли могла представлять интерес, поскольку в случае продажи Икарди в один из итальянских клубов парижанам пришлось бы выплатить «Интеру» штраф в 15 млн евро. На включении данного условия в договор настояла миланская команда.

В минувшем сезоне Мауро провел 28 матчей во всех клубных турнирах, занеся в свой актив 13 голов и 6 ассистов.

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