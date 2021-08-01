Крыховяк перешел в «Краснодар»

Дата публикации: 01-08-2021

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщил о переходе Гжегожа Крыховяка в «Краснодар». Экс-футболист «Локомотива» подписал с «быками» 3-летнее соглашение. В ближайшее время клубы должны объявить о сделке официально.



У Крыховяка было 4 варианта продолжения карьеры, но именно краснодарская команда предложила полузащитнику условия, которые его удовлетворили.



Цвета «Локомотива» поляк защищал с 2018 года. Изначально «железнодорожники» арендовали Крыховяка у «ПСЖ» на один сезон, а после его завершения выкупили контракт игрока.



Всего на счету Гжегожа 109 матчей за «Локомотив», в которых он отличился 23 раза и сделал 15 голевых передач. С 2008 года футболист вызывается в польскую сборную.