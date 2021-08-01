Источник: Яремчук заключил контракт с «Бенфикой»
Дата публикации: 01-08-2021
Руди Галетти сообщил о переходе Романа Яремчука в «Бенфику». В своем «Твиттере» журналист написал, что за 25-летнего нападающего клубу из Лиссабона пришлось заплатить бельгийскому «Генту» 15 млн евро. Украинец подписал с «Бенфикой» контракт, рассчитанный на 5 лет.
Яремчук начинал обучение футболу в академии «Карпат», но затем перешел в школу «Динамо». В 2012 году форвард подписал с киевлянами свой первый контракт. Спустя 5 лет он перебрался в «Гент».
В завершившемся сезоне Роман провел за бельгийскую команду 43 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. На Евро-2020 он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.
Интерес к Яремчуку также проявляли «Рома», «Милан», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
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