Источник: Яремчук заключил контракт с «Бенфикой»

Дата публикации: 01-08-2021

Руди Галетти сообщил о переходе Романа Яремчука в «Бенфику». В своем «Твиттере» журналист написал, что за 25-летнего нападающего клубу из Лиссабона пришлось заплатить бельгийскому «Генту» 15 млн евро. Украинец подписал с «Бенфикой» контракт, рассчитанный на 5 лет.



Яремчук начинал обучение футболу в академии «Карпат», но затем перешел в школу «Динамо». В 2012 году форвард подписал с киевлянами свой первый контракт. Спустя 5 лет он перебрался в «Гент».



В завершившемся сезоне Роман провел за бельгийскую команду 43 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. На Евро-2020 он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.



Интерес к Яремчуку также проявляли «Рома», «Милан», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».