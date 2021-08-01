«Арсеналу» нужен Лаутаро Мартинес

Дата публикации: 01-08-2021

«Арсенал» нацелился на Лаутаро Мартинеса, выступающего за «Интер».



По данным «The Athletic», об интересе к центрфорварду «пушкари» заявили в рамках переговоров по трансферу Эктора Бельерина. Источник утверждает, что миланцы уже получили от английской команды запрос на продажу аргентинца.



Мартинес хочет попробовать свои силы в «Арсенале». Не останавливает нападающего даже тот факт, что лондонцы не пробились в Еврокубки.



Сообщается, что «канониры» предложили включить в сделку Александра Ляказетта. Однако «нерадзурри» этот вариант не устроил.



Мартинес является одним из ключевых игроков «Интернационале». В прошлом сезоне на счету 23-летнего аргентинца 18 голов и 10 ассистов в 47 поединках за миланцев.