Свернуть список

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре может перейти в «Лидс»

Дата публикации: 01-08-2021

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре может перейти в «Лидс»

На странице Николо Скиры в «Twitter» появилась информация о том, что Адама Траоре близок к переходу в «Лидс».

По данным инсайдера, «лисы» уже начали переговоры с «Вулверхэмптоном» относительно трансфера футболиста, выступающего на позиции правого вингера. Для потенциального новичка руководство «Лидса» подготовило 5-летний контракт.

С 2004 года Траоре находился в структуре «Барселоны» и даже успел провести несколько матчей за основу каталонцев. В 2015 году его контракт выкупила «Астон Вилла». За бирмингемцев он отыграл всего один сезон, после чего перешел в «Мидлсбро». В 2018 году «Вулверхэмптон» приобрел Траоре за рекордные для клуба 18 млн евро.

В сезоне 20/21 на счету испанца 37 игр в АПЛ (2 гола, 3 ассиста). Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Адама ровно в 30 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Адам Траоре будет зарабатывать € 110 тыс. в неделю, продлив контракт с «Вулверхэмптоном»
    Адам Траоре будет зарабатывать € 110 тыс. в неделю, продлив контракт с «Вулверхэмптоном»
    The Sun сообщает, что "Вулверхэмптон" предложил испанскому форварду Адаму Траоре новый контракт с удвоенным окладом. Ранее ходили слухи о его...
  • У «Барселоны» нет денег на покупку Траоре
    У «Барселоны» нет денег на покупку Траоре
    «Барселона» не будет бороться за вингера «Вулверхэмптона» Адаму Траоре этим летом, пишет «Mundo Deportivo». Сообщается, что 25-летний футболист,...
  • Клопп хочет видеть Адама Траоре в «Ливерпуле»
    Клопп хочет видеть Адама Траоре в «Ливерпуле»
    Один из самых ярких игроков нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги Адама Траоре понадобился «Ливерпулю», пишет «The...
  • В обмен на Траоре «Ювентус» предложит «Вулверхэмптону» трех игроков
    В обмен на Траоре «Ювентус» предложит «Вулверхэмптону» трех игроков
    «Ювентус» по-прежнему намерен заполучить вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Как сообщает Sports Mole со ссылкой на ESPN,...
  • «Ливерпуль» и «Ман Сити» поспорят за испанского вингера
    «Ливерпуль» и «Ман Сити» поспорят за испанского вингера
    Английские гранды «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» намерены побороться за Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Однако произойдет это летом, так как оба...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close