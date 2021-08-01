Форвард «Вулверхэмптона» Траоре может перейти в «Лидс»
На странице Николо Скиры в «Twitter» появилась информация о том, что Адама Траоре близок к переходу в «Лидс».
По данным инсайдера, «лисы» уже начали переговоры с «Вулверхэмптоном» относительно трансфера футболиста, выступающего на позиции правого вингера. Для потенциального новичка руководство «Лидса» подготовило 5-летний контракт.
С 2004 года Траоре находился в структуре «Барселоны» и даже успел провести несколько матчей за основу каталонцев. В 2015 году его контракт выкупила «Астон Вилла». За бирмингемцев он отыграл всего один сезон, после чего перешел в «Мидлсбро». В 2018 году «Вулверхэмптон» приобрел Траоре за рекордные для клуба 18 млн евро.
В сезоне 20/21 на счету испанца 37 игр в АПЛ (2 гола, 3 ассиста). Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Адама ровно в 30 000 000 евро.
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