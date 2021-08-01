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«Астон Вилла» объявила о согласовании с «Байером» трансфера Бэйли

Дата публикации: 01-08-2021

«Астон Вилла» объявила о согласовании с «Байером» трансфера Бэйли

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Леона Бэйли. В ближайшее время вингер «Байера» переедет в Бирмингем.

Наличие договоренности по сделке подтвердила пресс-служба английской команды, сообщившая следующее: «Стороны согласовали переход Бейли. Сделка будет закрыта после того, как игрок пройдет медицинский осмотр и договорится с клубом об условиях личного контракта».

Ранее стало известно, что «Байер» и Бэйли решили завершить сотрудничество, после чего немцы занялись поисками нового места работы для ямайского футболиста. В качестве компенсации за своего игрока леверкузенцы намеревались получить около 40 млн евро.

В минувшем сезоне 23-летний Бэйли выходил на поле в составе «Байера» в 40 встречах (15 голов, 11 результативных пасов).

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