«Астон Вилла» объявила о согласовании с «Байером» трансфера Бэйли

Дата публикации: 01-08-2021

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Леона Бэйли. В ближайшее время вингер «Байера» переедет в Бирмингем.



Наличие договоренности по сделке подтвердила пресс-служба английской команды, сообщившая следующее: «Стороны согласовали переход Бейли. Сделка будет закрыта после того, как игрок пройдет медицинский осмотр и договорится с клубом об условиях личного контракта».



Ранее стало известно, что «Байер» и Бэйли решили завершить сотрудничество, после чего немцы занялись поисками нового места работы для ямайского футболиста. В качестве компенсации за своего игрока леверкузенцы намеревались получить около 40 млн евро.



В минувшем сезоне 23-летний Бэйли выходил на поле в составе «Байера» в 40 встречах (15 голов, 11 результативных пасов).