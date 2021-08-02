Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Дата публикации: 02-08-2021

Андрей Шевченко решил оставить пост главного тренера сборной Украины.



О завершении работы с национальной командой 44-летний специалист сообщил в «Instagram»: «Мое соглашение с Украинской ассоциацией футбола истекло. Я руководил сборной 5 лет. Выражаю благодарность главе и исполкому организации за то, что предоставили возможность тренировать сборную. Спасибо всем, кто помогал мне. Вместе мы сделали команду, демонстрирующую конкурентоспособный и красивый футбол».



Украина под руководством Шевченко пробилась на Евро-2020, где добралась до четвертьфинала.



По данным «Чемпионата», в УАФ хотели пролонгировать соглашение со специалистом, но тот отказался подписывать контракт на действующих условиях. Новые финансовые запросы Шевченко спортивная организация удовлетворить не смогла.