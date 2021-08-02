«Манчестер Сити» может продать Силву
Дата публикации: 02-08-2021
«The Telegraph» информирует, что «Ман Сити» может выставить на трансфер Бернарду Силву. Причиной этого является покупка Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». Контракт португальца с «горожанами» действует до лета 2025 года.
Также рассматривается вариант с продажей Рахима Стерлинга, поскольку Грилиш выступает на схожей с ним позиции.
Ранее СМИ писали, что «Астон Вилла» согласилась продать хавбека «Сити» за 117 млн евро. Однако официального заявления по этому поводу бирмингемцы пока не делали.
Сама сделка может стать рекордной для АПЛ. Ранее наиболее дорогостоящий трансфер был на счету «МЮ». В 2016 году «манкунианцы» приобрели Поля Погба за 89 млн фунтов (свыше 100 млн евро).
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