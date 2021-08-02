Онлайн трансляции
Понедельник 02 августа

00:05  ua Олимпийские Игры
19:30  ru Ингулец - Заря 20:00  ru Ахмат - Сочи
Свернуть список

«Бешикташ» рассчитывает подписать Диего Косту

Дата публикации: 02-08-2021

«Бешикташ» рассчитывает подписать Диего Косту

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что Диего Коста может переехать в Турцию.

Инсайдер сообщил, что заполучить форварда рассчитывает «Бешикташ». Для Косты турецкая команда подготовила 2-летний соглашение, по которому его ежегодная зарплата составит 3 млн евро. Дополнительно он сможет рассчитывать еще на 2 миллиона в формате бонусов. Решение по контракту испанец примет до конца следующей недели.

В декабре прошлого года Диего покинул «матрасников», после чего оставался без клуба. В сезоне 20/21 он провел в составе «Атлетико» 7 встреч и забил в них 2 мяча.

До этого форвард защищал цвета таких клубов как «Челси», «Сельту», «Брагу» и другие команды. Ценник на Косту равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов
    «Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов
    Руди Галетти посредством «Твиттера» рассказал о потенциальном новичке первого соперника «Спартака» в Лиге чемпионов. Журналист сообщил, что в...
  • «Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год
    «Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год
    Портал Sportbox.ru сообщает, что «Бенфика» намерена заполучить Диего Косту. Португальцы обратились к форварду с заманчивым предложением: 2-летнее...
  • «Челси» договорился о покупке Диего Косты
    «Челси» договорился о покупке Диего Косты
    Лондонский «Челси» договорился с «Атлетико» по поводу покупки форварда Диего Косты. Ожидается, что Аристократы заплатят за испанца 42,5 миллиона...
  • Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Диего Косту
    Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Диего Косту
    Центрфорвард мадридского «Атлетико» Диего Коста может вернуться на Туманный Альбион, о чём информирует таблоид «Daily...
  • «Монако» хочет заполучить Симеоне, Диего Косту и Касильяса
    «Монако» хочет заполучить Симеоне, Диего Косту и Касильяса
    Французский «Монако» планирует серьезно поработать на трансферном рынке. Ожидается, что состав Монегасков могут пополнить форвард «Атлетико» Диего...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close