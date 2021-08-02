«Бешикташ» рассчитывает подписать Диего Косту
Дата публикации: 02-08-2021
В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что Диего Коста может переехать в Турцию.
Инсайдер сообщил, что заполучить форварда рассчитывает «Бешикташ». Для Косты турецкая команда подготовила 2-летний соглашение, по которому его ежегодная зарплата составит 3 млн евро. Дополнительно он сможет рассчитывать еще на 2 миллиона в формате бонусов. Решение по контракту испанец примет до конца следующей недели.
В декабре прошлого года Диего покинул «матрасников», после чего оставался без клуба. В сезоне 20/21 он провел в составе «Атлетико» 7 встреч и забил в них 2 мяча.
До этого форвард защищал цвета таких клубов как «Челси», «Сельту», «Брагу» и другие команды. Ценник на Косту равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).
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