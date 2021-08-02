Рафа Мир может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 02-08-2021

Рафаэль Мир в летнее трансферное окно может пополнить состав «Барселоны». Правами на игрока владеет «Вулверхэмптон». «Sport» утверждает, что услуги форварда ранее уже предлагались агентом Жорже Мендешем руководству «сине-гранатовых», но каталонцы ответили отказом. Теперь «Барселона» поменяла решение и планирует рассмотреть вариант с трансфером Рафы Мира.



«Вулверхэмптон» намерен продать бомбардира, но также готов и обменять его. Контракт футболиста с «волками» истекает следующим летом.



Дебют Рафы на профессиональном уровне состоялся в составе «Валенсии» в 2016 году. Спустя 2 года он перебрался в «Вулверхэмптон». Transfermarkt.de оценивает испанца в 12 000 000 евро.



Интерес к форварду также проявляли «Валенсия» и «Атлетико».