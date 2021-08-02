Кабак не может найти себе новый клуб после ухода из «Ливерпуля»

Дата публикации: 02-08-2021

«Ливерпуль» отказался от подписания контракта с Озаном Кабаком, и сейчас будущее защитника «Шальке» остается неопределенным. Немецкий клуб за время аренды Кабака вылетел из Бундеслиги, и теперь ему придется существенно сократить расходы.



Кабаку разрешили тренироваться с командой на предсезонных сборах, чтобы набрать форму. Однако защитнику сообщили, что в следующем сезоне его не будет в составе клуба из-за проблем с финансами.



Переговоры с Кабаком вели «Кристал Пэлас» и «Лестер», но они не увенчались успехом. «Шальке» готов продать турка, а если сделать это не удастся, то стороны расторгнут контракт. Срок действия условия по отступным за футболиста в размере 18 млн евро завершился летом, потому ценник на него резко упал.



Источник – «Bild».