Иличич мечтает подписать контракт с «Миланом»

Дата публикации: 02-08-2021

Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Милане». Агент футболиста «Аталанты» уже начал переговоры с «россонери» по трансферу словенца. Руководство «Милана» заинтересовано в услугах форварда, потому вероятность успешного закрытия сделки велика.



За своего игрока «Аталанта» намерена получить 7-8 млн евро. В «Милане» не готовы платить такую сумму за 33-летнего форварда, поскольку считают ее завышенной.



Иличич связан контрактом с клубом из Бергамо до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 на счету словенца 38 поединков за «Аталанту», в которых он отличился 7 раз и сделал 11 голевых пасов.



Стоимость нападающего составляет 6 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



С 2010 года Иличич регулярно вызывается в сборную Словении.