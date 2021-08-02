«Арсенал» и «Эвертон» поспорят за игрока сборной США
Лондонский «Арсенал» заинтересована в игроке «Шальке» Мэттью Хоппе.
20-летний нападающий в настоящее время выступает за США в Золотом кубке КОНКАКАФ (провёл 4 матча). У него уже есть гол против Ямайки, и одна голевая передача в поединке с Мартиникой. 2 августа американцы сыграют со сборной Мексики в финале турнира.
Как сообщает «The Sun», Хоупп покинет Германию этим летом. По данным издания, «Шальке» уже получил предложение от «Арсенала». При этом, на перспективного футболиста есть еще один претендент из АПЛ – «Эвертон».
Действующий контракт форварда с «горняками» рассчитан до 30.06.2023, а его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро.
В прошлом сезоне он отыграл 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Однако гельзенкирхенцы финишировали последними и вылетели во вторую Бундеслигу.
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