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«Челси» заинтересован в подписании вундеркинда «Сент-Этьена»

Дата публикации: 02-08-2021

«Челси» заинтересован в подписании вундеркинда «Сент-Этьена»

«Челси» рассматривает вариант с покупкой юного Лукаса Гурна-Дуата из «Сент-Этьена».

17-летний футболист может похвастаться 30 матчами за основной состав своей команды в чемпионате Франции, которые пришлись на сезон 2020/21.

По данным «RMC Sport», «Челси», пристально следивший за прогрессом центрального полузащитника, обратился к «Сент-Этьену» с просьбой назвать им стоимость выкупа игрока.

Помимо английского гранда, заполучить Лукаса не прочь «Боруссия» из Дортмунда и «Байер». Оба представителя Бундеслиги уже уведомили «зелёных о своем интересе к хавбеку.

Гурна-Дуат подписал свой первый профессиональный контракт с «Сент-Этьеном» в мае 2020 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 12 000 000 евро.

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