Кьеллини заключит контракт с «Ювентусом» до лета 2023 года
Дата публикации: 03-08-2021
Фабрицио Романо написал в «Twitter» о ситуации по новому контракту Кьеллини с «Ювентусом». Инсайдер сообщил, что 36-летнему защитнику предложат соглашение на 2 года. Действующий контракт итальянца с туринской командой завершился 30-го июня.
В минувшем сезоне Джорджо провел за «Ювентус» 25 встреч, отметившись 2 голевыми передачами и 5 желтыми карточками. На Евро-2020 он оказался одним из главных творцов победы итальянской сборной и стал самым возрастным капитаном за всю историю турнира. На счету Джорджо 5 матчей за национальную команду в рамках соревнований.
Примечательно, что Кьеллини, несмотря на возраст, не собирается завершать карьеру в сборной Италии и надеется выступить на ЧМ-2022, который состоится в Катаре.
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