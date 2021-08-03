Рэмси может перейти в «Ньюкасл Юнайтед»

Дата публикации: 03-08-2021

Goal.com пишет, что до закрытия трансферного окна Аарон Рэмси может подписать контракт с «Ньюкаслом». «Сорокам» интересен вариант с приобретением 30-летнего хавбека, права на которого принадлежат «Ювентусу».



Руководство «Ньюкасл Юнайтед» уже направило туринцам запрос касательно трансфера валлийца. Однако пока переговоры между клубами не начались, а разговоры по сделке имеют неофициальный характер.



В Италию Рэмси перебрался в 2019 году после завершения контракта с «Арсеналом». Его соглашение с «бьянконери» рассчитано до лета 2023 года.



В сезоне 2020/2021 Аарон забил 2 мяча и отдал 5 результативных пасов в 30 матчах. Стоимость полузащитника равняется 14 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).