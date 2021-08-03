«Реал» определился с суммой, за которую готов продать Эдегора
Дата публикации: 03-08-2021
По информации ресурса «ABC», «Реал» решил избавиться от Мартина Эдегора. За хавбека «сливочные» намерены получить 50 млн евро. Кроме того, мадридцы планируют прописать в договоре условие, позволяющее выкупить норвежца обратно.
Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», хотел бы сохранить Эдегора в составе. Сам полузащитник также склоняется к тому, чтобы остаться в команде, но окончательного решения по этому вопросу он еще не принял.
Напомним, зимой норвежца арендовал английский «Арсенал», за который хавбек успел провести 14 встреч в АПЛ. На его счету 1 гол и 2 ассиста.
Ранее о будущем Эдегора в «Реале» писал Фабрицио Романо. Журналист сообщил, что мадридцы рассчитывают на его услуги, поскольку в ближайшее время клуб может попрощаться с Иско.
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