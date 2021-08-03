Кейн бойкотировал тренировку «Тоттенхэма»

Дата публикации: 03-08-2021

Ситуация относительно трансфера Гарри Кейна в «Ман Сити» накаляется. Форвард «Тоттенхэма» пропустил тренировку команды.



«Sky Sports» пишет, что 2-го августа футболист должен был выйти из отпуска и начать работать, но в стан лондонцев он до сих пор не вернулся. Контракт нападающего с «Тоттенхэм Хотспур» действует до лета 2024 года.



По версии английских СМИ, таким способом Гарри Кейн хочет выразить протест и добиться согласования своего перехода в стан «горожан».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подготовил для 28-летнего голеадора сборной Англии весьма выгодное предложение, согласно которому он будет получать в новом клубе 21 млн евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.



Стоимость сделки может составить 187 миллионов евро.