Свернуть список

Кейн бойкотировал тренировку «Тоттенхэма»

Дата публикации: 03-08-2021

Кейн бойкотировал тренировку «Тоттенхэма»

Ситуация относительно трансфера Гарри Кейна в «Ман Сити» накаляется. Форвард «Тоттенхэма» пропустил тренировку команды.

«Sky Sports» пишет, что 2-го августа футболист должен был выйти из отпуска и начать работать, но в стан лондонцев он до сих пор не вернулся. Контракт нападающего с «Тоттенхэм Хотспур» действует до лета 2024 года.

По версии английских СМИ, таким способом Гарри Кейн хочет выразить протест и добиться согласования своего перехода в стан «горожан».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подготовил для 28-летнего голеадора сборной Англии весьма выгодное предложение, согласно которому он будет получать в новом клубе 21 млн евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Стоимость сделки может составить 187 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»
    Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»
    В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что Гарри Кейн не намерен оставаться в «Тоттенхэме». Форвард уже согласовал детали контракта с...
  • Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за 187 млн евро
    Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за 187 млн евро
    «The Sun» утверждает, что Гарри Кейн в ближайшее время пополнит ряды «Ман Сити». Дэниэл Леви, занимающий должность президента «Тоттенхэма»,...
  • «Манчестер Сити» предлагает Кейну пятилетний контракт с зарплатой в 16 млн евро за сезон
    «Манчестер Сити» предлагает Кейну пятилетний контракт с зарплатой в 16 млн евро за сезон
    По данным Николо Скиры, «Ман Сити» пытается заполучить Гарри Кейна. В своем «Twitter» инсайдер сообщил, что «горожане» ведут переговоры с игроком и...
  • Кейн хочет остаться в Англии после ухода из «Тоттенхэма»
    Кейн хочет остаться в Англии после ухода из «Тоттенхэма»
    Британская пресса разузнала о планах центрфорварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на случай ухода из лондонского клуба ближайшим летом. По...
  • Руководство «Тоттенхэма» назвало стоимость Кейна
    Руководство «Тоттенхэма» назвало стоимость Кейна
    200 миллионов фунтов (~222 млн евро) потребует «Тоттенхэм Хотспур» за трансфер Гарри Кейна. Гарри Кейн – один из лучших нападающих...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close