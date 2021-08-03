Свернуть список

«МЮ» должен продать Далота, чтобы подписать Триппьера

Дата публикации: 03-08-2021

«МЮ» должен продать Далота, чтобы подписать Триппьера

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Манчестер Юнайтед» к Кирану Триппьеру, выступающему за «Атлетико». Однако перед его покупкой «манкунианцы» намерены продать Диогу Далота. Дело в том, что Уле Гуннар Сульшер, тренирующий «красных дьяволов», не видит португальца в обойме своей команды.

На Далота претендует «Милан». Переговоры по его переходу продолжаются, однако стороны пока не достигли соглашения. Англичане хотят получить за аренду португальца € 4 млн и прописать в договоре возможность последующего выкупа за пять миллионов евро. Данные условия миланцев не устраивают.

В своё время «Юнайтед» приобрел Далота у «Порту» за 22 млн евро.

Стоит отметить, что защитник уже выступал за «Милан» в сезоне 20/21. Находясь в аренде он отыграл 34 матча во всех турнирах (2 гола, 3 ассиста).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Реал» поспорит с «Миланом» за Далота
    «Реал» поспорит с «Миланом» за Далота
    Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может уйти из команды. Ресурс «Calciomercato» информирует, что на него претендуют...
  • Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
    Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
    «Манкунианцы» вернут Диогу Далота, который сейчас находится в аренде в «Милане». По данным Николы Скиры, состав «Ман Юнайтед» португалец пополнит...
  • «Милан» согласовал продление аренды Диаса у «Реала» с включением опции выкупа
    «Милан» согласовал продление аренды Диаса у «Реала» с включением опции выкупа
    В Твиттер-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «Милану» удалось договориться с «Реалом» по хавбеку Браиму Диасу. В следующем сезоне...
  • «Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»
    «Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»
    Летом Андре Силва может перебраться из франкфуртского «Айнтрахта» в «МЮ». Подробности потенциального трансфера появились в «Daily Express»....
  • Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «МЮ»
    Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «МЮ»
    «Манчестер Юнайтед» может подписать Криштиану Роналду (источник – «AS»). На переходе 36-летнего португальца настаивает Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close