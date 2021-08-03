«МЮ» должен продать Далота, чтобы подписать Триппьера

Дата публикации: 03-08-2021

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Манчестер Юнайтед» к Кирану Триппьеру, выступающему за «Атлетико». Однако перед его покупкой «манкунианцы» намерены продать Диогу Далота. Дело в том, что Уле Гуннар Сульшер, тренирующий «красных дьяволов», не видит португальца в обойме своей команды.



На Далота претендует «Милан». Переговоры по его переходу продолжаются, однако стороны пока не достигли соглашения. Англичане хотят получить за аренду португальца € 4 млн и прописать в договоре возможность последующего выкупа за пять миллионов евро. Данные условия миланцев не устраивают.



В своё время «Юнайтед» приобрел Далота у «Порту» за 22 млн евро.



Стоит отметить, что защитник уже выступал за «Милан» в сезоне 20/21. Находясь в аренде он отыграл 34 матча во всех турнирах (2 гола, 3 ассиста).