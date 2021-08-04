«Зенит» проявляет интерес к бывшему футболисту «Барселоны» Педро

Дата публикации: 04-08-2021

Ресурс «Football Italia» со ссылкой на «Il Romanista» рассказал о потенциальном новичке «Зенита».



Сообщается, что петербуржцы намерены выкупить права на Педро, выступающего за «Рому». Соглашение 34-летнего испанца с римлянами в силе до середины 2023 года.



Напомним, состав итальянской команды хавбек пополнил прошлой осенью. Всего за «джаллоросси» Педро провел 40 поединков, в которых отличился 6 раз и сделал 7 ассистов. Ценник на него составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de). Ранее футболист выступал в составе «Челси» и «Барселоны».



Следует отметить, что Жозе Моуринью, недавно возглавивший «Рому», не рассчитывает на испанца в сезоне 2021/2022, потому футболист не участвует в предсезонных сборах команды.