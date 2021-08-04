Свернуть список

«Реал» нацелился на Фофана. «Лестер» оценивает защитника в 80 млн евро

Дата публикации: 04-08-2021

«Реал» нацелился на Фофана. «Лестер» оценивает защитника в 80 млн евро

«Get French Football News», указывая в качестве источника Фабриса Хокинса, пишет, что «Реал» заинтересовался защитником «Лестера». Речь идет о 20-летнем Уэсли Фофана.

Мадридцы несколько недель обсуждали с представителями игрока возможность перехода. Основной проблемой при согласовании трансфера могут стать требования «Лестера», который хочет получить за своего футболиста не менее 80 000 000 евро.

Интерес «сливочных» к защитнику неслучаен. В межсезонье «Реал» лишился сразу 2 ключевых игроков этой зоны. Контракт Серхио Рамоса завершился, и он предпочел перейти в «ПСЖ», а Рафаэль Варан пополнил состав «Ман Юнайтед».

Фофана играет за «Лестер Сити» с 2020 года. В завершившемся сезоне на его счету 42 встречи за (1 голевой пас, 11 предупреждений).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Реал» требует от «МЮ» 50 млн евро за Варана
    «Реал» требует от «МЮ» 50 млн евро за Варана
    «Реал» согласился отпустить Рафаэля Варана. При этом мадридцы намерены получить за защитника внушительную компенсацию. «ABC» пишет, что руководство...
  • «Челси» собирается купить Варана
    «Челси» собирается купить Варана
    Неожиданную новость разместил в своем Twitter-аккаунте Кристиан Фальк. Журналист сообщил, что летом Рафаэль Варан может переехать в Англию. 27-летним...
  • «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Варана
    «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Варана
    «МЮ» продолжает масштабную трансферную кампанию. По данным ресурса «ESPN», англичане близки к подписанию центрального защитника «Реала». Речь идет о...
  • «Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»
    «Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»
    «Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче. «Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в...
  • РБ Лейпциг нужен Секо Фофана
    РБ Лейпциг нужен Секо Фофана
    Игрок «Удинезе» (Италия) С. Фофана оказался на радарах у сенсационно выступающего в текущем сезоне «РБ Лейпцига». 21-летний...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close