«Реал» нацелился на Фофана. «Лестер» оценивает защитника в 80 млн евро

Дата публикации: 04-08-2021

«Get French Football News», указывая в качестве источника Фабриса Хокинса, пишет, что «Реал» заинтересовался защитником «Лестера». Речь идет о 20-летнем Уэсли Фофана.



Мадридцы несколько недель обсуждали с представителями игрока возможность перехода. Основной проблемой при согласовании трансфера могут стать требования «Лестера», который хочет получить за своего футболиста не менее 80 000 000 евро.



Интерес «сливочных» к защитнику неслучаен. В межсезонье «Реал» лишился сразу 2 ключевых игроков этой зоны. Контракт Серхио Рамоса завершился, и он предпочел перейти в «ПСЖ», а Рафаэль Варан пополнил состав «Ман Юнайтед».



Фофана играет за «Лестер Сити» с 2020 года. В завершившемся сезоне на его счету 42 встречи за (1 голевой пас, 11 предупреждений).