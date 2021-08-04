«Монако» купил полузащитника «Лиона»

Дата публикации: 04-08-2021

На сайте «Монако» появилась информация о подписании контракта с хавбеком Жеаном Лукасом, ранее выступавшим за «Лион».



«Я горд стать частью «Монако», который входит в число топовых клубов Франции. «Монегаски» провели блестящий сезон и попытаются попасть в групповой этап ЛЧ. Рад, что смогу помочь в развитии коллектива», - сообщил 23-летний игрок.



С «Монако» Лукас подписал 5-летнее соглашение. Информация о сумме сделки не раскрывается. По данным «Transfermarkt», бразилец обошелся «красно-белым» в 12 млн евро.



Карьера Лукаса начиналась на родине, где он выступал за «Фламенго» и «Сантос». В 2019 году центральный полузащитник перебрался в «Лион». В сезоне 20/21 он провел 24 встречи в Лиге 1 (2 ассиста, 4 предупреждения).