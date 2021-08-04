«Локомотив» договорился с ЦСКА о переходе Тикнизяна

Дата публикации: 04-08-2021

«Sport24» утверждает, что ЦСКА и «Локомотиву» удалось согласовать переход Наира Тикнизяна. Свою карьеру крайний защитник продолжит в составе «железнодорожников».



Закрыть сделку стороны планируют в ближайшем будущем. Трансфер обойдется «Локомотиву» в 2 500 000 евро. В настоящее время «красно-зелёные» уточняют с футболистом детали личного соглашения.



Об условиях контракта Тикнизяна ранее поведал Нобель Арустамян: «Летом футболист пролонгировал соглашение с «армейцами», по которому его месячная зарплата составила 2,5 млн рублей. В «Локомотиве» защитнику обещали больше».



Ранее «железнодорожники» опровергли информацию о том, что клуб заплатит за Тикнизяна 5 млн евро. Руководитель «Локомотива» по коммуникациям сообщил: «Эти цифры далеки от реальности».