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«Галатасарай» намерен избавиться от Фалькао и Фегули

Дата публикации: 04-08-2021

«Галатасарай» намерен избавиться от Фалькао и Фегули

В скором времени «Галатасарай» могут покинуть Радамель Фалькао и Софьян Фегули. Бурак Элмас, занимающий должность президента команды, подчеркнул, что стамбульский клуб не рассчитывает на них.

«Я беседовал с Фегули и Фалькао. Они внесли огромный вклад в развитие команды, но новая финансовая стратегия не позволяет нам выплачивать футболистам столь высокие зарплаты в будущем. Мы хотим, чтобы они подыскали себе новое место работы. Верю, что им удастся сделать это, поскольку мы рассчитываем расстаться по-хорошему. Так решило руководство «Галатасарая». Наставник команды может видеть ситуацию иначе», - цитирует Элмаса «Sabah».

Фегули провел за «Галатасарай» 4 сезона, Фалькао перебрался в Турцию в 2019 году.

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