«Галатасарай» намерен избавиться от Фалькао и Фегули
Дата публикации: 04-08-2021
В скором времени «Галатасарай» могут покинуть Радамель Фалькао и Софьян Фегули. Бурак Элмас, занимающий должность президента команды, подчеркнул, что стамбульский клуб не рассчитывает на них.
«Я беседовал с Фегули и Фалькао. Они внесли огромный вклад в развитие команды, но новая финансовая стратегия не позволяет нам выплачивать футболистам столь высокие зарплаты в будущем. Мы хотим, чтобы они подыскали себе новое место работы. Верю, что им удастся сделать это, поскольку мы рассчитываем расстаться по-хорошему. Так решило руководство «Галатасарая». Наставник команды может видеть ситуацию иначе», - цитирует Элмаса «Sabah».
Фегули провел за «Галатасарай» 4 сезона, Фалькао перебрался в Турцию в 2019 году.
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