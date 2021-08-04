«Челси» предложил за Лукаку 100 млн евро и Алонсо

Дата публикации: 04-08-2021

«Челси» не оставляет попыток подписать Ромелу Лукаку. О новом предложении лондонцев рассказал Фабрицио Романо.



Журналист в своем Twitter-аккаунте написал, что «аристократы» выразили готовность отдать за Лукаку 100 млн евро и Маркоса Алонсо. Тем не менее, «Интер» не согласился на предложение. Миланцы намерены сохранить бельгийца. Однако они уверены, что в ближайшее время «Челси» вновь обратится к ним с предложением по Лукаку.



Ранее в нескольких источниках появилась информация, что «нерадзурри» отказались отпускать Ромелу в «Челси» за 130 млн евро.



Напомним, форвард выступал в составе лондонцев в 2011-2014 годах. В «Интернационале» Лукаку является одним из лидеров. По ходу прошлого сезона он был задействован в 44 матчах, в которых стал автором 30 голов и 10 ассистов.