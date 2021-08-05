«РБ Лейпциг» готов отпустить Забитцера в «Баварию» за 15-18 млн евро

Дата публикации: 05-08-2021

В «Твиттере» Флориана Плеттенберга появилась информация, что Марсель Забитцер в скором времени может сменить команду. «РБ Лейпциг», владеющий правами на полузащитника, не будет препятствовать его переходу. «Быки» готовы продать хавбека за 15-18 млн евро.



Руководство клуба считает, что в полузащите «Лейпцига» хватает квалифицированных исполнителей, потому команда безболезненно переживет потерю 27-летнего австрийца. Основным претендентом на полузащитника является «Бавария».



За «быков» Забитцер выступает на протяжении 7 лет. Его соглашение с клубом действует еще год.



В завершившемся сезоне он провел за 39 поединков, отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными пасами.