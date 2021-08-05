Свернуть список

«РБ Лейпциг» готов отпустить Забитцера в «Баварию» за 15-18 млн евро

Дата публикации: 05-08-2021

В «Твиттере» Флориана Плеттенберга появилась информация, что Марсель Забитцер в скором времени может сменить команду. «РБ Лейпциг», владеющий правами на полузащитника, не будет препятствовать его переходу. «Быки» готовы продать хавбека за 15-18 млн евро.

Руководство клуба считает, что в полузащите «Лейпцига» хватает квалифицированных исполнителей, потому команда безболезненно переживет потерю 27-летнего австрийца. Основным претендентом на полузащитника является «Бавария».

За «быков» Забитцер выступает на протяжении 7 лет. Его соглашение с клубом действует еще год.

В завершившемся сезоне он провел за 39 поединков, отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными пасами.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»
    «Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»
    «РБ Лейпциг» удовлетворен игрой Джастина Клюйверта, которого немцы арендовали у «Ромы». Ближайшим летом «быки» планируют выкупить контракт...
  • Бавария нацелилась на полузащитника РБ Лейпциг Кейта
    Бавария нацелилась на полузащитника РБ Лейпциг Кейта
    По информации, полученной от издания Kicker, К. Анчелотти, текущий менеджер «Баварии» (Мюнхен), «неровно дышит» к Н. Кейта,...
  • «Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса
    «Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса
    Мюнхенская «Бавария» готова продать одного из своих хавбеков, чтобы заполучить игрока «Боруссии Менхенгладбах» Флориана Нойхауса, сообщает «Sport...
  • «Фиорентина» назвала цену за Влаховича
    «Фиорентина» назвала цену за Влаховича
    Душан Влахович проводит блестящий сезон в «Фиорентине», потому интерес к нему со стороны сразу нескольких клубов неожиданностью не является. Главным...
  • Хавбек «РБ Лейпциг» интересен «Арсеналу»
    Хавбек «РБ Лейпциг» интересен «Арсеналу»
    Кристофер Нкунку может стать футболистом лондонского «Арсенала» уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время канониры сделают...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close