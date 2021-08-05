«Манчестер Сити» близок к покупке Грилиша за 117 млн евро

Дата публикации: 05-08-2021

Джек Грилиш с большой долей вероятности покинет «Астон Виллу».



По информации «The Athletic», «Ман Сити» практически согласовал трансфер хавбека. За своего футболиста бирмингемцы получат 100 млн фунтов (117 млн евро). В случае успешного прохождения медосмотра полузащитник подпишет с «горожанами» контракт, рассчитанный на 5 лет.



Если «горожане» выкупят права на Грилиша, то хавбек окажется самым дорогостоящим британским игроком (ранее лидерство удерживал Гарет Бэйл, за которого «Реал» заплатил 85 млн фунтов) и наиболее дорогим трансфером АПЛ (прежнее достижение принадлежало Полю Погба, перешедшему в «МЮ» за 89 млн фунтов).



В сезоне 2020/2021 на счету Грилиша 27 поединков за «Астон Виллу» (7 голов, 12 ассистов).