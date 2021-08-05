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Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Дата публикации: 05-08-2021

На сайте сборной Нидерландов появилась информация о новом наставнике команды. Им стал Луи ван Гал, ранее уже работавший с национальной командой.

Соглашение с тренером будет действовать до завершения ЧМ-2022 в Катаре. В штаб специалиста включат Хенка Фрейзера, Данни Блинда и Франса Хука.

Напомним, Ван Гал руководил Нидерландами в 2000-2001 и 2012-2014 годах. Сборная, возглавляемая им, завоевала бронзовые медали ЧМ-2014. С момента ухода из «Манчестер Юнайтед» (2016 год) специалист оставался без работы.

Нидерланды неудачно выступили на Евро-2020. После 3 побед в группе «оранжевые» в первом матче на вылет уступили Чехии со счетом 0:2. По завершении турнира Франк де Бур, возглавлявший команду с 2020 года, покинул свой пост.

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