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Семин назначен новым главным тренером «Ростова»

Дата публикации: 05-08-2021

«Ростов» определился с новым тренером. Им стал Юрий Семин. Информация о назначении появилась в «Twitter» клуба. Соглашение с 74-летним наставником рассчитано на 2 года.

Прежде Семин работал с «Локомотивом», но в 2020 году покинул команду в связи с завершением контракта.

Наставником «Ростова» ранее был Валерий Карпин. Перед началом сезона специалист возглавил российскую сборную, договорившись о сотрудничестве на условиях совмещения с тренерской деятельностью в донской команде. Однако в первых двух турах «Ростов» проиграл, и Карпин решил покинуть свой пост, сосредоточившись на работе в сборной.

По итогам 2-х туров «Ростов» находится на 15-ой строчке в РПЛ, не имея в своем активе набранных очков.

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