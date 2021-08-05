Семин назначен новым главным тренером «Ростова»
Дата публикации: 05-08-2021
«Ростов» определился с новым тренером. Им стал Юрий Семин. Информация о назначении появилась в «Twitter» клуба. Соглашение с 74-летним наставником рассчитано на 2 года.
Прежде Семин работал с «Локомотивом», но в 2020 году покинул команду в связи с завершением контракта.
Наставником «Ростова» ранее был Валерий Карпин. Перед началом сезона специалист возглавил российскую сборную, договорившись о сотрудничестве на условиях совмещения с тренерской деятельностью в донской команде. Однако в первых двух турах «Ростов» проиграл, и Карпин решил покинуть свой пост, сосредоточившись на работе в сборной.
По итогам 2-х туров «Ростов» находится на 15-ой строчке в РПЛ, не имея в своем активе набранных очков.
Похожие новости:
Семин назначен главным тренером «Мордовии»
Экс-наставник киевского «Динамо» и московсколо «Локомотива» Юрий Семин встанет у руля саранской «Мордовии». Информация об этом событии появилась на...
Экс-наставник киевского «Динамо» и московсколо «Локомотива» Юрий Семин встанет у руля саранской «Мордовии». Информация об этом событии появилась на...
Карпин продлил контракт с «Ростовом»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин продолжит трудится на занимаемой им должности до лета 2024 года. Об этом в понедельник, 3...
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин продолжит трудится на занимаемой им должности до лета 2024 года. Об этом в понедельник, 3...
Карпин возглавил «Мальорку»
Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин будет тренировать испанскую «Мальорку», эта информация появилась на официальном сайте Островитян....
Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин будет тренировать испанскую «Мальорку», эта информация появилась на официальном сайте Островитян....
Страмаччони стал новым главным тренером Панатинаикоса
Страмаччони назначен новым рулевым «Панатинаикоса», как информирует «AFP». 39-летний итальянец пришел на смену Яннису...
Страмаччони назначен новым рулевым «Панатинаикоса», как информирует «AFP». 39-летний итальянец пришел на смену Яннису...
В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером
После слухов о скором назначении Руя Витории тренером «Спартака», появившихся в СМИ, департамент по связям с общественностью «красно-белых» уже не...
После слухов о скором назначении Руя Витории тренером «Спартака», появившихся в СМИ, департамент по связям с общественностью «красно-белых» уже не...