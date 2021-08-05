Защитник «Ромы» может перейти в «Севилью»

Дата публикации: 05-08-2021

Николо Скира пишет, что Алессандро Флоренци в ближайшее время может перейти из «Ромы» в «Севилью».



По данным инсайдера, Жозе Моуринью, ныне тренирующий римскую команду, не рассчитывает на защитника в следующем сезоне, а испанцам интересен вариант с трансфером 30-летнего игрока.



Соглашение Флоренци с клубом будет действовать еще 2 года, но руководство «Ромы» уже выставило его на продажу. Услугами защитника также интересовался «Интер», но договориться с ним о сделке не удалось. Стоимость Флоренци составляет 13 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В прошлом сезоне итальянец выступал во французской Лиге 1. В составе «ПСЖ», где он находился в аренде, защитник провел 36 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.